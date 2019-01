Corinthians confirma patrocinador master e recebe adiantamento

O Corinthians confirmou nesta quinta-feira, 17, o banco mineiro BMG como novo patrocinador master. Segundo o diretor de marketing do clube, Luis Paulo Rosenberg, o banco confia no sucesso da parceria que já recebeu adiantAmento. “Um bom indicador de quanto o banco confia no nosso sucesso é que estamos recebendo 30 milhões de reais à vista”, disse o diretor.

Rosenberg também explicou a demora de quase dois anos para o clube acertar com um patrocinador master. “Queríamos alguém que fosse parceiro do clube. Alguém que viesse para a nossa camisa não porque tem ambições políticas dentro do clube” – disse o executivo numa provável provocação a Leila Pereira, presidente da Crefisa, patrocinadora do Palmeiras, que pretende presidir o clube.

O Corinthians estava sem o principal anunciante no uniforme desde abril de 2017, quando encerrou o acordo com a Caixa Econômica Federal, que pagava cerca de 25 milhões de reais por ano.

Ao confirmar o banco, o Corinthians atingirá a meta de valor estipulada para este ano em patrocínios. A parceria será de dois anos, até o término do mandato do presidente Andrés Sanchez. O clube pretende arrecadar 399 milhões de reais em 2019, incluindo direitos de TV e renda dos jogos, entre outros.

A estreia do novo uniforme será na primeira partida do Campeonato Paulista, neste domingo, contra o São Caetano, na Arena Corinthians, em São Paulo.