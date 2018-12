Corinthians confirma demissão do técnico Jair Ventura

O Corinthians anunciou nesta segunda-feira, 3, a demissão do técnico Jair Ventura e do seu auxiliar técnico Emílio Faro. Em nota, o clube paulista agradeceu os serviços prestados pelo treinador.

Nota Oficial: Jair Ventura deixa o comando técnico do Corinthianshttps://t.co/R4pmXCnps0 — Corinthians (@Corinthians) December 3, 2018

Sob comando do Corinthians, Jair Ventura teve desempenho abaixo do esperado e conquistou apenas quatro vitórias em 19 jogos disputados, somando, também, seis empates e nove derrotas. O clube chegou à final da Copa do Brasil com Jair, mas perdeu e teve de lutar contra o rebaixamento no Brasileirão.

O Corinthians ainda não divulgou nomes de treinadores para 2019, mas aguarda pelo retorno de Fábio Carille, campeão brasileiro com o clube paulista no ano passado. Segundo informações da agência Estadão Conteúdo, Carille já acertou sua saída do Al-Wheda, da Arábia Saudita, e aguarda o Corinthians pagar a multa rescisória de 700.000 dólares (cerca de 2,5 milhões de reais).