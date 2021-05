Corinthians às 16h e Libertadores: como assistir aos jogos desta terça

O fã de futebol terá uma terça-feira, 11, bastante atribulada. As emoções começam cedo, às 14h, com um jogo que pode definir o título do Campeonato Inglês. Pouco depois, em um horário incomum, às 16h, o Corinthians encara a Inter de Limeira por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista.

Mais tarde, acontecem os jogos da Copa Libertadores, com destaque para o clássico sul-americano entre Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro. O duelo marca a estreia do técnico Fernando Diniz na equipe brasileira, que precisa da vitória para seguir com chances.

Internacional, Flamengo e Palmeiras também têm compromissos importantes pela competição continental. Confira, abaixo, a agenda de jogos e saiba como assisti-los.

14h – Manchester United x Leicester City

Já com vaga garantida na próxima edição da Liga dos Campeões e finalista da Liga Europa, o Manchester United recebe o Leicester, no Old Trafford, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês, em jogo que pode dar o título ao maior rival.

A taça chega para o lado azul de Manchester em caso de qualquer tropeço contra o atual quarto colocado da competição. Mesmo derrotado em casa para o Chelsea na última rodada, o City ainda tem dez pontos de vantagem para o United – 80 a 70, mas com uma partida a mais.

Caso vença, a diferença cai para sete pontos faltando três rodadas. O time está motivado pela classificação convincente contra a Roma e a ótima fase vivida pelo atacante uruguaio Edinson Cavani. A partida será transmitida pela Fox Sports.



16h – Corinthians x Inter de Limeira

Corinthians e Inter de Limeira abrem a série eliminatória do Campeonato Paulista. A partida decisiva acontece na Neo Química Arena e o vencedor do confronto já se classifica para a semifinal. Em caso de empate, a decisão ocorrerá em cobranças de pênaltis.

O time do técnico Vagner Mancini conquistou 25 dos 36 pontos que disputou. Apesar de criticado e pressionado, principalmente pela campanha abaixo na Copa Sul-Americana, no Paulista o time teve vida sossegada.

Historicamente, o Corinthians só foi eliminado uma vez na atual fase competição, em 2012, para a Ponte Preta, quando perdeu por 3 a 2 em jogo único. A partida terá transmissão pelo Sportv, Premiere e, também, pela TV Globo.

16h30 – Sporting x Boavista

A partida em Alvalade tem muitos significados. O jogo pode por fim a um jejum de 19 anos sem títulos do Campeonato Português do Sporting. A equipe do técnico Rúben Amorim só depende de si. Se vencer, abre oito pontos de diferença para o Porto, seu principal perseguidor, a duas rodadas do fim da competição.

O time está invicto até aqui após 31 rodadas e já quebrou recordes, tem 24 vitórias e sete empates, um aproveitamento de 85% dos pontos disputados. Se tropeçar, pode ter complicada a sua missão uma vez que o Benfica, maior rival, será o próximo adversário.

Curiosamente, o Boavista é comandado por um conhecido entre os brasileiros, o técnico Jesualdo Ferreira, que treinou o Santos no primeiro semestre do último ano. A partida será transmitida pela ESPN 2.

17h – Levante x Barcelona

Levante e Barcelona se enfrentam com objetivos opostos, no estádio Ciudad de Valencia. Em casa, o Levante busca se afastar do perigo de rebaixamento. A equipe ocupa, momentaneamente, a 14ª colocação. Já o Barcelona espera manter vivo o sonho de conquistar o título espanhol.

Continua após a publicidade

O técnico Ronald Koeman segue sem contar com Coutinho e Ansu Fati, ambos lesionados, e aposta fichas na dupla de ataque formada por Messi e Griezmann. O técnico está ameaçado no cargo e não tem continuidade assegurada mesmo em caso de conquista de título.

A equipe ocupa a terceira colocação, com 75 pontos, empatada com o Real Madrid, segundo colocado, e dois pontos de distância do Atletico de Madrid, atual líder da competição. A partida terá transmissão da Fox Sports.

19h15 – Deportivo Táchira x Internacional

O Deportivo Táchira recebe o Internacional, em jogo válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal. O time venezuelano tem a partida como uma espécie de último suspiro para continuar sonhando com uma classificação.

O clube gaúcho chega em bom momento na temporada. Finalista do Campeonato Gaúcho e líder do Grupo B da Libertadores, com seis pontos, emplacou cinco goleadas nos últimos sete jogos disputados, uma delas em partida contra o próprio Táchira, quando venceu por 4 a 0. Além disso, vem motivado de recente vitória por 6 a 1 contra o Olímpia, do Paraguai.

Para a partida, o técnico Miguel Ángel Ramirez poderá contar com o retorno de seu principal reforço, o atacante Taison. Edenilson, que era dúvida, também foi liberado para jogar. A partida será transmitida pela Conmebol TV.

19h15 – Santos x Boca Juniors

Após respirar com a permanência na elite do Campeonato Paulista, o Santos joga a sua vida na Libertadores contra o Boca Juniors. O jogo marca a estreia do técnico Fernando Diniz, anunciado na última sexta-feira pelo clube com substituto do argentino Ariel Holan. Diniz teve apenas um dia para trabalhar a equipe para o confronto.

Na última rodada, o Santos goleou por 5 a 0 o The Strongest, da Bolívia, mas ainda tem situação extremamente delicada no Grupo C da competição. A equipe soma três pontos, contra seis de Boca e Barcelona de Guayaquil. Além disso, na sequência, precisará decidir a classificação em dois confrontos fora de casa.

Para a partida, o time não terá Marinho, seu principal jogador, que ainda se recupera de lesão muscular, além de Alison, também machucado. A transmissão será feita pela Fox Sports.

21h30 – Union La Calera x Flamengo

Líder do Grupo G, com nove pontos e 100% de aproveitamento, o Flamengo pode já garantir a classificação para as oitavas de final da Libertadores de forma antecipada. A equipe do técnico Rogério Ceni enfrenta o Unión La Calera no estádio Nicolás Chahuán Nazar, em La Calera, no Chile.

Uma vitória seria fundamental para trazer respiro com relação ao apertado calendário, em meio a disputa das finais do Campeonato Carioca. O Flamengo não poderá contar com o goleiro Diego Alves, em recuperação de fibrose na coxa direita, além do zagueiro Rodrigo Caio e do volante Gerson, também em tratamento de lesões musculares.

A partida será transmitida pelo SBT e pela Conmebol TV.

21h30 – Independiente del Valle x Palmeiras

Del Valle e Palmeiras se enfrentam no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, com o atual campeão em alta. Questionado por seu início de trabalho em 2021, chegando a ficar ameaçado de eliminação precoce no Campeonato Paulista, o técnico português Abel Ferreira consolidou uma arrancada não apenas no estadual, mas, também, na competição sul-americana.

Até aqui, são três vitórias em três partidas disputadas, duas delas fora de casa, contra Defensa y Justicia e Universitário, do Peru. A equipe ainda ganhou por 5 a 0 do mesmo Independiente del Valle, em São Paulo.

Para o jogo, Abel não poderá contar com Kuscevic, Gabriel Veron, Breno Lopes e Gabriel Menino. A partida terá transmissão do SBT e da Fox Sports.