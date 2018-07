Corinthians anuncia contratação de reforços estrangeiros

Se recuperando no Brasileirão depois da parada da Copa do Mundo e da perda de diversos titulares, o Corinthians anunciou nesta segunda-feira a contratação de dois jovens reforços estrangeiros: o atacante paraguaio Sergio Díaz e o meio-campista chileno Ángelo Araos.

Sergio Días, de 20 anos, chega por empréstimo do Real Madrid, até o final de 2019. Ao final do contrato, o Corinthians terá a opção de compra do jogador e poderá cobrir qualquer oferta que o clube espanhol receber.

Confirmado: Sergio Diaz é o mais novo jogador do Corinthians. O paraguaio assinou contrato com o Timão até dezembro de 2019! #BemVindoSergioDiaz #VaiCorinthians pic.twitter.com/akR2IPKAY4 — Corinthians (@Corinthians) July 30, 2018

Días vinha sendo monitorado pelo Corinthians desde os 15 anos, mas depois de um início promissor no Cerro Porteño foi contratado pelo real Madrid em junho de 2016. Ele não foi aproveitado pela equipe principal, apenas pelo Castilla, o Real Madrid B, pelo qual fez 36 partidas e marcou 5 gols. No ano passado, foi emprestado ao modesto Lugo – fez apenas oito jogos até sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo.

Ángelo Araos, de 21 anos, também foi aprovado nos exames médicos e assinou vínculo de quatro anos com Corinthians. Revelado pelo Antofagasta, o meia de boa técnica e visão de jogo era um dos destaques do Universidad de Chile e sua saída causou revolta e decepções nos torcedores da “La U”. O Corinthians pagou a multa rescisória de 5 milhões de dólares (cerca de 18,5 milhões) pelo jogador, que tem passagens pelas seleções de base do Chile e uma convocação para a equipe adulta.

(com Gazeta Press)