Corinthians anuncia contratação do lateral Sidcley

O Corinthians oficializou na manhã desta sexta-feira a contratação do lateral-esquerdo Sidcley, do Atlético-PR. Ele chega ao clube por empréstimo até o final da temporada e, em contrapartida, o clube paulista cederá o volante Camacho ao clube paranaense, pelo mesmo período.

Ainda é possível que haja outro nome envolvido no negócio. A assinatura do contrato foi realizada pela diretoria antes do treinamento da equipe profissional, marcado para o estádio de Itaquera.

Pedido pelo técnico Fábio Carille após a constatação de que Juninho Capixaba precisava de mais tempo para adaptação e o empréstimo de Guilherme Romão ao Oeste, Sidcley chega para ser titular do setor. O jogador de 24 anos deve ser inscrito nesta sexta-feira no Campeonato Paulista e certamente entrará na lista dos 30 jogadores para a Libertadores.

Sidcley é o novo reforço do Corinthians! O jogador chega por empréstimo até o fim de 2018!#BemVindoSidcley pic.twitter.com/wlxwUoDxHR — Corinthians (@Corinthians) February 23, 2018

Apesar do moral com que o ex-atleticano chega ao clube, Sidcley estava na reserva de Thiago Carleto no Atlético-PR. Visto como um nome bom ofensivamente, mas que peca na parte defensiva, assim como Capixaba e Romão, ele tem o trunfo de cinco temporadas como profissional, quatro a mais que os concorrentes.

Natural de Vila Velha, no Espírito Santo, Sidcley começou a carreira no São Caetano e passou pelo Grêmio Catanduvense antes de defender o Atlético-PR Ele é o décimo reforço do Corinthians para 2018, depois dos zagueiros Marllon e Henrique, o também lateral Juninho Capixaba, os volantes Ralf e Renê Júnior, o meia Mateus Vital e os atacantes Emerson Sheik, Júnior Dutra e Matheus Matias.