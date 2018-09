Corinthians anuncia contratação do técnico Jair Ventura

O Corinthians anunciou na manhã desta quinta-feira a contratação do técnico Jair Ventura. O treinador de 39 anos, demitido do Santos em julho, assumirá o time já pra o clássico deste domingo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque. Jair substituirá Osmar Loss, que deixou o cargo de treinador após a derrota por 2 a 1 para o Ceará e retornou ao posto de auxiliar técnico.

Até o momento, o Corinthians não revelou a duração de contrato de Jair. Filho do ex-jogador e tricampeão mundial Jairzinho, se destacou no comando do Botafogo em 2016 e 2017. No Santos, não obteve bons resultados e foi demitido após sete meses, com 14 vitórias, 9 empates e 14 derrotas.

Jair começou sua carreira em 2008, no Botafogo, como auxiliar da preparação física. No ano seguinte, passou ao cargo de auxiliar técnico e, em 2016, foi efetivado e fez um trabalho bastante elogiado diante da falta de recursos do clube carioca: classificou o time para a Copa Libertadores de 2017 e chegou até as quartas de final da competição, além de ter sido semifinalista na Copa do Brasil.

A organização defensiva é tida como um de seus pontos fortes, algo que agradou a diretoria corintiana. Com problmas no setor, o Corinthians é o oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 30 pontos em 23 rodadas.

