Corinthians acerta empréstimo de um ano com Alex Teixeira

O Corinthians acertou uma surpreendente contratação no final da tarde desta sexta-feira. Em busca de um nome de peso para substituir Jô, vendido para o Nagoya Grampus-JAP, o clube acertou com Alex Teixeira, atacante que pertence ao Jiangsu Suning-CH, empréstimo de um ano.

A informação foi publicada pela Rádio Globo, que explicou a negociação como um trunfo inesperado do clube para surpreender o mercado. Aos 28 anos, Alex deixou o Vasco ainda jovem para jogar no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Jogou no clube por sete temporadas e foi negociado por 216 milhões reais com o Jiangsu, em 2016.

Apesar de ter atuado como um ponta na maior parte da carreira, ele tornou-se uma espécie de segundo atacante no futebol chinês. Para que Alex possa jogar a Libertadores, o clube poderia inscrevê-lo na lista inicial dos 30 atletas e, depois, regularizar sua situação com a CBF até as 14h (de Brasília) da terça-feira. Em pré-temporada, Alex deve esperar algumas semanas para estar apto a jogar.

Entre 2007 e 2010, marcou 13 gols pelo Vasco. Nas sete temporadas na Ucrânia, foram 87 gols. Nas últimas duas temporadas, na China, foram outros 25.