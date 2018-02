Corinthians abusa dos erros e perde de virada para o Santo André

O técnico Fábio Carille decidiu mexer no esquema tático campeão brasileiro, mas até que a equipe do Corinthians volte a apresentar a segurança do ano passado deverá levar um tempo. Enquanto isso, resultados positivos vão ficando para trás. Foi assim que o time alvinegro perdeu de virada para o Santo André por 2 a 1, nesta sexta-feira, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

Ao invés da formação com dois volantes ajudando a defesa, Fábio Carille decidiu apostar em uma formação mais ofensiva, onde Gabriel aparece como o principal e muitas vezes, único, volante. Com isso, o time deveria criar mais, mas não é o que acontece.

A equipe alvinegra até teve um primeiro tempo satisfatório, em que chegou pouco ao ataque e quando o fez, foi eficiente. Assim, abriu o placar aos 38 minutos com Rodriguinho aproveitando cruzamento de Clayson pela esquerda.

Mas bastou o Santo André sair do campo de defesa e tentar jogar no ataque que a fragilidade da zaga do Corinthians ficou mais evidente, como já aconteceu em outros jogos. Tinga acertou um belo chute de fora da área aos 8 minutos e empatou.

A pressão do Santo André continuou e a virada saiu aos 36 minutos com o centroavante Lincom, ex-jogador do Corinthians, de cabeça, mas em posição duvidosa. No desespero, Fábio Carille apostou no veterano atacante Emerson Sheik no lugar de Gabriel, mas a mudança não surtiu efeito.