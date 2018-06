As suítes do hotel escolhido para abrigar a seleção brasileira em São Petersburgo antes da partida contra a Costa Rica, na sexta-feira, 22, têm luxo para deixar qualquer hóspede plenamente confortável. Para seis jogadores da seleção, o técnico Tite e boa parte da comissão técnica do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, particularmente, além da comodidade, o sentimento no Corinthia Hotel é o de se sentir em casa.

O goleiro Cássio e o lateral direito Fagner são duas das principais peças do elenco do Corinthians, que revelou o zagueiro Marquinhos e o meia Willian para o futebol, teve o volante Paulinho e Tite em suas principais conquistas, a Libertadores e o Mundial de Clubes de 2012, e o volante Renato Augusto como um dos destaques no título brasileiro de 2015.

Entre os membros da comissão técnica brasileira na Rússia, o coordenador de seleções, Edu Gaspar, e o auxiliar técnico Sylvinho, ambos ex-jogadores, foram revelados pelo clube paulista na década de 1990. Os auxiliares Matheus Bacchi, filho de Tite, e Cléber Xavier, braço-direito do treinador, também passaram pelo Corinthians, assim como o observador técnico Bruno Baquete, o analista de desempenho Fernando Lázaro, os fisioterapeutas Bruno Mazziotti e Caio Mello e o preparador físico Ricardo Rosa.