Copinha: São Paulo faz final inédita contra o Flamengo

O São Paulo conseguiu se classificar para a final da Copa São Paulo após vencer o Internacional, nos pênaltis, nesta terça-feira, em jogo adiado da semifinal, após as fortes chuvas que caíram em Barueri na noite da última segunda-feira. Os clubes disputaram os minutos finais da partida que estava empatada por 1 a 1 e foi interrompida. Sem gols nesta terça, decidiram a vaga nos pênaltis, com vitória dos paulistas por 6 a 5.

Com a vaga, o São Paulo chega à sua 10ª final de Copa São Paulo contra o Flamengo, que disputará sua quarta. Com três títulos cada um, as equipes se enfrentarão na final pela primeira vez.

O último jogo entre as equipes no torneio foi nas quartas de final da edição de 2016, que terminou com vitória flamenguista por 2 x 0. Naquele ano, os cariocas foram campeões do torneio. A final deste ano será disputada no estádio do Pacaembu, na quinta-feira dia 25, aniversário da cidade de São Paulo, às 10 horas.