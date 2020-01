Copinha: Globo volta atrás e transmitirá Gre-Nal para todo o Brasil Inter e Grêmio fazem a primeira final gaúcha em 51 anos de história do torneio. Jogo no Pacaembu terá torcidas rivais e ingressos gratuitos Por Da Redação - Atualizado em 24 jan 2020, 19h45 - Publicado em 24 jan 2020, 19h43

A Copa São Paulo de Futebol Júnior, mais tradicional torneio de categoria de base do Brasil, terá, pela primeira vez em 51 anos de história, uma final gaúcha, entre os rivais Inter e Grêmio, que se enfrentam neste sábado 25, às 10h (de Brasília), no Pacaembu. A Globo, que anteriormente havia optado por exibir o jogo apenas em sua afiliada gaúcha, a RBS, e transmitir o programa É de Casa para o restante do país, voltou atrás e anunciou na noite desta sexta-feira, 24, que transmitirá o jogo em rede nacional.

Cleber Machado será o narrador, com Caio Ribeiro e Walter Casagrande nos comentários. Ainda em TV aberta, a Cultura e a Rede Vida exibirão o Gre-Nal. Na TV fechada, o jogo passa no SporTV.

O Inter chegou à final ao eliminar o Corinthians, decacampeão do torneio, na semifinal, enquanto o Grêmio passou pelo Oeste de Itápolis. Esta será apenas a quinta vez que duas equipes que não são do estado de São Paulo decidem o campeonato. A última foi em 2011, entre o campeão Flamengo e o Bahia.

Será a sexta final do Inter, que venceu a Copa São paulo em 1974, 1978, 1980 e 1998, e perdeu para o Nacional-SP em 1972. Já o Grêmio, derrotado na decisão de 1991 pela Portuguesa, busca um titulo inédito. O gremista Elias Manoel, autor de seis gols no campeonato, e o colorado Matheus Monteiro, que fez três, são os destaques dos finalistas e atrações do duelo.

Ingressos gratuitos e sem torcida única

Diferente do que ocorre em clássicos entre dois times paulistas, o Gre-Nal da final da Copinha não terá torcida única. Além disso, os ingressos serão gratuitos e estão disponíveis no site oficial da competição mediante cadastro.

Torcedores do Inter serão posicionados nas cadeiras laranjas, com entradas pelos portões 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 e 21; enquanto os gremistas ficarão nas arquibancadas verde e amarela, com acesso pelo portão principal (praça Charles Miller).