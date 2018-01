Copinha: Flamengo faz gol relâmpago e comemora o tetra

O Flamengo conquistou nesta quinta-feira o tetracampeonato da Copa São Paulo de futebol júnior, ao derrotar o São Paulo, no Estádio do Pacaembu, por 1 a 0. A decisão da tradicional e inchada competição do futebol de base (128 equipes iniciaram a disputa, no último dia 2) reuniu dois times que chegaram invictos à final e que já tinham no currículo três títulos cada um. No final, a festa foi rubro-negra, com uma campanha de oito vitórias e um empate.

A torcida, que com mais de 33.000 pessoas lotou o Pacaembu, ainda chegava ao estádio quando saiu o gol. Aos dois minutos, após cobrança de escanteio, o atacante flamenguista Wendel marcou de cabeça e colocou o rubro-negro na frente. Wendel foi um dos atletas chamados pelo técnico Paulo Cesar Carpegiani para defender o time principal no Campeonato Carioca.

O São Paulo mostrou não ter ficado abalado com o gol e ficou próximo do empate em pelo menos três lances, uma delas com o atacante Toró, que viu a bola bater mansamente na trave. Após a parada técnica, o Flamengo conseguiu equilibrar a partida, travando os rápidos ataques e fazendo o tempo passar.

Na segunda etapa, o São Paulo voltou melhor, mas não conseguia furar o bloqueio defensivo do Flamengo. Aos 26 minutos, o meia Liziero obrigou o goleiro Yago a fazer uma defesa complicada, após um chute cruzado. Enquanto a pressão dos paulistas aumentava, os garotos do Flamengo tentavam esfriar o jogo, caindo seguidamente no gramado reclamando de lesões.

Com oito minutos de acréscimos, a pressão do São Paulo aumentou ainda mais. Foi quando apareceu o ótimo goleiro Yago, que fez duas defesas, uma delas aos 52 minutos, para segurar o placar de 1 a 0.