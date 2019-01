Copinha: Corinthians disputa quartas na sexta-feira; veja confrontos

A Federação Paulista de Futebol definiu as datas, horários e locais de todos os quatro jogos das quartas de final da Copa São Paulo. O Corinthians, que conseguiu o melhor resultado das oitavas de final ao vencer o Visão Celeste, do Rio Grande do Norte, por 8 a 0, fará a última partida das quartas contra o Grêmio, em Barueri.

A partida acontece na sexta-feira, 18, às 21h30. No mesmo dia também jogam Vasco e Volta Redonda no estádio do Canindé, na cidade de São Paulo, às 19h15.

Confira abaixo a tabela da Copa São Paulo

Oitavas de final

15/01

15 horas – Rio Preto 0 x 6 Cruzeiro (Marília)

17h15 – Botafogo 0 x 1 Guarani (São Carlos)

19h30 – Mirassol 0 x 3 São Paulo (Araraquara)

21h45 – Palmeiras 1 x 2 Figueirense (Capivari)

16/01

15 horas – Atlético-MG 0 x 2 Volta Redonda (São Paulo – Rua Javari)

17h15 – Grêmio 3 x 0 Audax Osasco (Osasco)

19h30 – Coritiba 0 x 3 Vasco (São Paulo – Canindé)

21h45 – Corinthians 8 x 0 Visão Celeste-RN (Barueri)

Quartas de final

17/01

19h15 – Guarani x Figueirense (São Carlos)

21h30 – Cruzeiro x São Paulo (Araraquara)

18/01

19h15 – Vasco x Volta Redonda (São Paulo – Canindé)

21h30 – Corinthians x Grêmio (Barueri)