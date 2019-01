Copa SP: veja datas, horários e locais de todos os jogos das oitavas

A Federação Paulista de Futebol definiu na noite desta segunda-feira, 14, os horários e locais dos quatro jogos de quarta-feira das oitavas de final da Copa São Paulo, que foram definidos após a disputa de oito partidas durante o dia. O primeiros tiveram a definição no domingo.

Dos três gigantes do futebol paulista, o Corinthians é o único que mudará de sede, enquanto Palmeiras e São Paulo seguem jogando nas cidades que disputaram todas as partidas da competição agora: Capivari e Araraquara, respectivamente. O Corinthians, que disputou todas as partidas até agora em Itu, no interior, jogará na quarta-feira na cidade de Barueri, na Grande São Paulo, contra o surpreendente Visão Celeste, do Rio Grande do Norte.

Confira a data, horário e local de todos os jogos das oitavas de final

Terça-feira, 15

15 horas

Rio Preto x Cruzeiro (Marília) – Sportv/ESPN

17h15

Botafogo x Guarani (São Carlos) – Sportv

19h30

Mirassol x São Paulo (Araraquara) – Sportv

21h45

Palmeiras x Figueirense (Capivari) – Sportv/ESPN

Quarta-feira, 16

15 horas

Atlético-MG x Volta Redonda (São Paulo – Rua Javari) – Sportv/ESPN

17h15

Grêmio x Audax Osasco (Osasco) – Sportv

19h30

Coritiba x Vasco (São Paulo – Canindé) – Sportv

21h45

Corinthians x Visão Celeste-RN (Barueri) – Sportv/ESPN