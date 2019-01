Copa SP: semis serão terça e jogo do Corinthians terá ingresso cobrado

As semifinais da Copa São Paulo acontecem nesta terça-feira, 22, nas cidades de Araraquara e Barueri, envolvendo Corinthians, Vasco, São Paulo e Guarani. Por motivos de segurança, a partida entre Corinthians e Vasco, em Barueri, terá cobrança de ingressos por motivos de segurança.

A primeira semifinal acontece às 19h15 na cidade de Araraquara entre Guarani e São Paulo. O time de Campinas conquistou o torneio apenas uma vez, em 1994. A vitória na decisão daquele ano foi justamente contra o São Paulo. Já clube da capital paulista é três vezes campeão: 1993, 2000 e 2010.

A partida entre Corinthians e Vasco acontece às 21h30 na Arena Barueri, na Grande São Paulo. O jogo será o primeiro do torneio de 2019 que terá cobrança de ingressos, que variarão de 20 a 40 reais. Eles poderão ser comprados no Parque São Jorge, na Arena Barueri, no Ginásio Poliesportivo José Correa e no Anacleto Campanella.

A torcida do Vasco ficará no Setor D e também poderá comprar os ingressos em São Januário. O Corinthians é o maior campeão do torneio, com 10 títulos (1969, 1970, 1995, 1999, 2004, 2005, 2009, 2012, 2015 e 2017). Já o Vasco conquistou apenas uma vez, em 1992. Em 1999, última vez que o clube de São Januário chegou à final, foi derrotado pelo Corinthians na ocasião.

A decisão da Copa São Paulo acontecerá na sexta-feira, 25, dia do aniversário da Cidade de São Paulo, no estádio do Pacaembu.