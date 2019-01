Copa SP: Palmeiras elimina Galvez e banca retorno do adversário ao Acre

O Palmeiras venceu e eliminou o Galvez, do Acre, na noite deste domingo, 13, por 3 a 0, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube acriano, no entanto, não havia planejado avançar até essa fase na competição, deixando os jogadores e comissão técnica sem condições financeiras de retornar a Rio Branco. Dessa forma, o Palmeiras fez a doação de passagens de avião para o retorno dos acrianos.

Antes da partida contra o Palmeiras, no domingo, Oziel Moreira, treinador do Galvez lamentou a situação da equipe em entrevista ao canal Sportv. “O Galvez vem lá do Acre, com muitas dificuldades. Estamos pedindo dinheiro para ajudar na volta, porque a gente não sabe como vai voltar. Queria pedir para alguém, que tivesse algum recurso financeiro, que ajude a gente”, disse Moreira, que revelou que o time tinha passagens compradas para o término da primeira fase do torneio.

Para ajudar os acrianos, o Palmeiras doou passagens áreas para todo o elenco e comissão técnica do Galvez. Também presentou os jogadores com pares de chuteiras e bolas. Nesta segunda-feira, 14, o Galvez foi convidado a conhecer o Allianz Parque, estádio palmeirense.

“O diretor do Palmeiras me procurou e vai me dar 21 passagens áreas, dez bolas e um par chuteira para cada jogador. E ainda vamos passar a segunda-feira no CT do Palmeiras. Obrigado”, disse o treinador do Galvez após a ajuda palmeirense.

O Palmeiras segue na disputa da Copa São Paulo e enfrenta o Figueirense nesta terça-feira, 15, na cidade de Capivari.