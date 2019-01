Copa São Paulo: ingressos para a final são vendidos a partir de 15 reais

Os ingressos para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior entre São Paulo e Vasco começaram a ser vendidos na tarde desta quarta-feira, 23. Os bilhetes estão disponíveis no site da Bilheteria Digital.

A decisão será nesta sexta-feira, 25, aniversário de 465 anos da cidade, a partir das 15h30, no estádio do Pacaembu, na capital paulista. Os preços dos ingressos variam de 15 (meia-entrada) a 50 reais. Os torcedores do Vasco ficarão na arquibancada do portão 22. A torcida do São Paulo ocupará os demais os setores do estádio.

Quem tiver direito a gratuidades deverá fazer cadastro no site da Bilheteria Digital. Se os ingressos não esgotarem nesta quarta-feira, a venda em pontos físicos começará na quinta.

Confira os preços dos ingressos para a final da Copa São Paulo:

Arquibancada Portão Principal – 30 reais (meia 15 reais)

Tobogã – 30 reais (meia 15 reais)

Arquibancada Portão 21 – 30 reais (meia 15 reais)

Cadeira Descoberta (Laranja) – 50 reais (meia 25 reais)

Numeradas (coberta e descoberta) – 50 reais (meia 25 reais)

Arquibancada Portão 22 (Vasco) – 30 reais (meia 15 reais)