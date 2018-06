Copa: sem zagueiro experiente, Sérvia anuncia lista final de convocados

Terceira adversária do Brasil na Copa do Mundo, a seleção da Sérvia anunciou nesta sexta-feira sua convocação definitiva, com 23 jogadores, sem a presença do experiente zagueiro Matija Nastasic, do Schalke 04, que está lesionado. Além do defensor de 25 anos, ficaram fora da lista anunciada pelo técnico Mladen Krstajic, o goleiro Aleksandar Jovanovic, do AGF, e os meias Mijat Gacinovic, do Eintracht Frankfurt, e Nemanja Maksimovic, do Valencia.

A novidade foi a presença do jovem zagueiro Nikola Milenkovic, da Fiorentina, que tem 20 anos e fez apenas uma partida pela seleção, em amistoso contra o Catar, disputado em setembro de 2016. Os principais jogadores do time são o lateral Aleksandar Kolarov, da Roma, e o volante Nemanja Matic, do Manchester United.

Os sérvios estão no grupo E do Mundial, que também tem Costa Rica, Suíça e Brasil. A estreia do time será dia 17 de junho, contra os costarriquenhos. A partida contra o Brasil acontece em 27 de junho, na cidade de Moscou.

Confira a lista de 23 convocados da Sérvia

Goleiros:

Vladimir Stojkovic – Partizan Belgrado (Sérvia)

Marko Dmitrovic – Eibar (Espanha)

Predrag Rajkovic – Maccabi Tel Aviv (Israel)

Defensores:

Aleksandar Kolarov – Roma (Itália)

Antonio Rukavina – Villarreal (Espanha)

Milan Rodic – Crvena Zvezda (Sérvia)

Branislav Ivanovic – Zenit (Rússia)

Uros Spajic – Anderlecht (Bélgica)

Milos Veljkovic – Werder Bremen (Alemanha)

Dusko Tosic – Guangzhou R&F (China)

Nikola Milenkovic – Fiorentina (Itália)

Meio-campistas:

Nemanja Matic – Manchester United (Inglaterra)

Luka Milivojevic – Crystal Palace (Inglaterra)

Marko Grujic – Liverpool (Inglaterra)

Dusan Tadic – Southampton (Inglaterra)

Andrija Zivkovic – Benfica (Portugal)

Filip Kostic – Hamburgo (Alemanha)

Nemanja Radonjic – Estrela Vermelha (Sérvia)

Sergei Milinkovic-Savic – Lazio (Itália)

Adem Ljajic – Torino (Itália)

Atacantes:

Aleksandar Mitrovic – Newcastle United (Inglaterra)

Aleksandar Prijovic – PAOK (Grécia)

Luka Jovic – Eintracht Frankfurt (Alemanha)