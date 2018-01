Copa São Paulo chega às oitavas de final; confira tabela

A Copa São Paulo chega às oitavas de final com os quatro grandes do Estado ainda na disputa, ao lado de outros gigantes de todo o Brasil. Confira abaixo a data, horário e local das partidas que definirão os oito finalistas do torneio em 2018.

Segunda-feira, 15 de janeiro

15 horas

Internacional x Desportiva Paraense – Osvaldo Cruz (Sportv)

16 horas

Londrina x Vitória – Indaiatuba

17h30

Atlético-PR x Santos – Franca (Sportv)

20 horas

São Paulo x Cruzeiro – Ribeirão Preto (Sportv/ESPN)

Terça-feira, 16 de janeiro

15 horas

Vasco x Palmeiras – Taubaté (Sportv)

16 horas

Goiás x Portuguesa – São Paulo – Canindé

17 horas

Flamengo x Audax Osasco – Barueri (Sportv)

19h15

Corinthians x Avaí – Araraquara (Sportv/ESPN)