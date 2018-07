Nenhum clube está mais representado do que o Manchester City nessa fase de quartas de final da Copa do Mundo de 2018. Onze jogadores do clube inglês estão divididos entre as oito seleções na disputa, sendo que quatro deles no Brasil. Gabriel Jesus e Fernandinho serão titulares contra a Bélgica, enquanto Danilo fica na reserva de Fagner e Ederson é o terceiro goleiro de Tite.

A Bélgica tem dois jogadores do Manchester City. O experiente zagueiro Vincent Kompany, reserva na equipe após sofrer com lesões nas últimas temporadas, e o meia Kevin De Bruyne, um dos melhores jogadores belgas, titular absoluto do time.

Na última temporada, o Manchester City foi campeão inglês e da Copa da Liga Inglesa, dirigido pelo espanhol Pep Guardiola. Além dos seis jogadores nos times de Bélgica e Brasil, o time tem quatro jogadores na seleção inglesa (Walker, Stones, Sterling e Delph) e um na francesa (Mendy).

Os clubes ingleses são os que têm mais representantes, muito pela presença da própria Inglaterra nas quartas de final. 51 jogadores que atuam no Campeonato Inglês jogarão as quartas. Os Campeonatos Espanhol e Russo, com 24 jogadores cada, aparecem na sequência.

Clubes com mais jogadores nas quartas de final da Copa do Mundo

Manchester City – 11

Brasil – 4; Inglaterra – 4; Bélgica – 2; França – 1

Tottenham – 9

Inglaterra – 5 (Alli, Dier, Kane, Rose e Trippier); Bélgica – 3 (Alderweireld, Dembélé e Vertonghen); França – 1 (Lloris)

Manchester United – 8

Inglaterra – 4 (Jones, Lingard, Rashford e Young); Bélgica – 2 (Fellaini e Lukaku); França – 1 (Pogba); Suécia – 1 (Lindelöf)

PSG – 8

Brasil – 3 (Marquinhos, Neymar e Thiago Silva); França – 3 (Areola, Kimpembe e Mbappé); Bélgica – 1 (Meunier); Uruguai – 1 (Cavani)

Barcelona – 7

Brasil – 2 (Coutinho e Paulinho); França – 2 (Dembélé e Umtiti); Bélgica – 1 (Vermaelen); Croácia – 1 (Rakitic); Uruguai – 1 (Suárez)

Atlético de Madri – 6

França – 2 (Griezmann e Hernández); Uruguai – 2 (Giménez e Godín); Brasil – 1 (Filipe Luís); Croácia – 1 (Vrsaljko)

Chelsea – 6

Bélgica – 2 (Courtois e Hazard); França – 2 (Giroud e Kanté); Brasil – 1 (Willian); Inglaterra – 1 (Cahill)

Campeonatos com mais jogadores nas quartas de final da Copa do Mundo