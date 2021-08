Libertadores: Atlético Mineiro vence River Plate na Argentina

O Atlético Mineiro tinha um confronto difícil pelas quartas de final da Libertadores. Enfrentou o River Plate na noite desta quarta-feira, 11, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, no jogo de ida desta fase do torneio, e conseguiu uma vitória por 1 a 0.

E a lei do ex apareceu. O Galo abriu o placar no segundo tempo com gol do argentino Nacho Fernández, contratado junto ao River para essa temporada. Zaracho cruzou, Hulk ajeitou de cabeça e o meia chutou forte para vencer o goleiro Armani. Nacho acabou expulso no final por entrada forte em Angileri.