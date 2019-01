Copa Libertadores começa nesta terça com premiação recorde

A Copa Libertadores começa nesta terça-feira, 22, com a disputa entre Delfín, do Equador, e Nacional, do Paraguai, um das três partidas da primeira fase preliminar. Um valor de 161,9 milhões de dólares (610,2 milhões de reais) serão distribuídos entre os 47 participantes do torneio deste ano, com 12 milhões de dólares (45,2 milhões de reais) para o campeão.

Na edição passada, a Conmebol pagou 98,9 milhões de dólares (372,5 milhões de reais) no torneio, sendo 6 milhões de dólares (22,6 milhões de reais) ao campeão, o River Plate. Foi o dobro do valor pago ao Grêmio, campeão de 2017, que recebeu 3 milhões de dólares (11,3 milhões de reais).

Apesar do upgrade financeiro, o valor ainda é inferior ao principal torneio mata-mata nacional. A Copa do Brasil pagou ao campeão Cruzeiro 50 milhões de reais em 2018, cerca de 5 milhões de reais a mais do que receberá o campeão da Libertadores em 2019.

Em comparação com o que é pago na Europa, a diferença é ainda maior. A estimativa feita pela Uefa para a temporada 2018/19 é de destinar 2,04 bilhões de euros (cerca de 8,7 bilhões de reais) na Liga dos Campeões. Cada um dos 32 integrantes da fase de grupos embolsa 15,25 milhões de euros (mais de 65 milhões de reais).

Na Libertadores de 2019 cada mandante recebe 1 milhão de dólares (3,8 milhões de reais) por partida em casa, enquanto na Liga dos Campeões o prêmio por uma vitória na fase de grupos rende 2,7 milhões de euros (11,5 milhões de reais).

Diretor de competições de clubes da Conmebol, o brasileiro Frederico Nantes, explicou que o aumento dos valores pagos só foi possível “com mudança de gestão do Presidente Alejandro Domínguez, já que os contratos eram antigos”, referindo-se especialmente aos acordos de direitos de transmissão.

Neste ano, oito clubes brasileiros participam do torneio. Atlético-MG e São Paulo jogam, a partir de fevereiro, na segunda fase preliminar. Athletico-PR, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Internacional e Palmeiras já estão classificados para a fase de grupos, que começa a ser disputada em março.