Com desgaste físico e uma lesão na panturrilha, o meia James Rodríguez começará como reserva na estreia japonesa na Copa do Mundo de 2018, contra o Japão, em Saransk. Em seu lugar, foi escalado o Juan Quintero.

Conhecidos no Brasil, em especial por torcedores do Palmeiras, o zagueiro Yerry Mina, atualmente no Barcelona, e Miguel Borja, atacante do time paulista, também começam na reserva.

O destaque do time é o centroavante Falcao García, que fará sua estreia em uma Copa do Mundo.