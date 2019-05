Copa feminina: Marta mostra otimismo em tratamento de lesão

Marta tranquilizou os fãs nesta quarta-feira, 29, depois de ser diagnosticada com uma lesão na região posterior da coxa esquerda. A preocupação dos médicos é pelo pouco tempo de recuperação da atacante da seleção brasileira até a Copa do Mundo de Futebol Feminino, que começa no dia 7 de junho.

“Mais um dia de tratamento aqui no departamento médico. Esse é um lugar que não costumo frequentar muito e não gosto, mas é necessário. Quero agradecer a todos que me mandaram mensagens. Estamos otimistas de que muito em breve eu estarei bem”, disse a camisa 10 do Brasil.

A seleção brasileira está concentrada desde a última quarta-feira, 22, na cidade de Portimão, em Portugal, onde realiza os treinos de preparação para o Mundial disputado na França. O Brasil estreia na competição contra a Jamaica, no dia 9 de junho. As brasileiras ainda terão Austrália e Itália pela frente no Grupo C.