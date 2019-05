Copa feminina: as maiores artilheiras dos Mundiais

A Copa do Mundo feminina de futebol chega à sua oitava edição, que será realizada na França, entre 7 de junho a 7 de julho. Criada em 1991, a competição tem artilheiras históricas com tantos gols quanto os maiores marcadores do Mundial masculino. A brasileira Marta lidera o ranking feminino com 15 bolas na rede, uma a menos que o alemão Miroslav Klose, artilheiro entre os homens.

Marta, entretanto, ainda terá a chance de passar Klose e disparar na artilharia do Mundial feminino. Aos 33 anos, a alagoana chega à sua quinta Copa e só tem uma concorrente no top 10 que ainda não se aposentou: a canadense Christine Sinclair, jogadora do Portland Thorns, dos Estados Unidos, que marcou nove gols em quatro Mundiais.

A norueguesa Ada Hegerberg, do Lyon, seria a principal ameaça ao trono de Marta na lista de artilheiras da Copa, pois, aos 23 anos, já tem três gols, marcados em 2015, quando ainda tinha 20 anos. Hegerberg, porém, não jogará o Mundial como forma de protesto contra a subvalorização do futebol. Ela é a atual melhor jogadora do mundo, foi artilheira e campeã da última Liga dos Campeões e Campeonato Francês, terminando a temporada com impressionantes 46 gols em 29 jogos.

As 10 maiores artilheiras da Copa do Mundo de futebol feminino

1- Marta (15 gols)

A alagoana de 33 anos do Orlando Pride, eleita seis vezes melhor do mundo pela Fifa, lidera o ranking com 15 gols pela seleção brasileira nas Copas de 2003, 2007, 2011 e 2015.

2 – Birgit Prinz (14 gols)

A alemã de 41 anos, atualmente aposentada, marcou 14 gols pela Alemanha nas Copas de 1995, 1999, 2003, e 2007. Eleita três vezes como melhor jogadora do mundo, Prinz participou da Copa de 2011, mas não balançou as redes.

2 – Abby Wambach (14 gols)

Agora aposentada, a americana de 38 anos marcou 14 gols pelos Estados Unidos nas Copas de 2003, 2007, 2011 e 2015. Ela teve papel principal na conquista das medalhas de ouro nas Olimpíadas de 2004 e 2012, ano em que foi eleita a melhor do mundo. Excelente cabeceadora, Wambach foi carrasca do Brasil nas quartas de final de 2011 ao marcar dois gols, um deles no último lance da prorrogação, empatando o jogo em 2 a 2. Nos pênaltis, os EUA avançaram.

4 – Michelle Akers (12 gols)

A americana Michelle Akkers, de 53 anos, é a recordista de gols marcados em uma edição de Copa do Mundo, com 10, em 1991. Ela ainda defendeu os EUA nas Copas 1995, quando não anotou gols, e terminou a de 1999 com dois tentos.

5 – Sun Wen (11 gols)

A chinesa Sun Wen de 46 anos, atualmente aposentada, disputou as Copas de 1991, 1995, 1999 e 2003, marcando 11 gols com a camisa da China. Ela foi eleita a melhor jogadora da Copa de 1999, quando marcou sete gols e dividiu a artilharia com a brasileira Sissi.

5 – Bettina Wiegmann (11 gols)

A alemã de 47 anos marcou 11 gols nas Copas de 1991, 1995, 1999 e 2003. Ela liderou a seleção alemã na conquista da Copa do Mundo de 2003, ano em que se aposentou do futebol.

6 – Ann Kristin Aarones (10 gols)

A norueguesa de 46 anos marcou 10 gols em apenas duas Copas do Mundo, em 1995 e 1999. Ela foi campeã mundial e artilheira do torneio pela Noruega em 1995. Em 111 partidas pela seleção, Aaarones anotou 60 gols.

6 – Heidi Mohr (10 gols)

Atualmente aposentada e com 51 anos, a alemã disputou as Copas de 1991 e 1995, marcando 10 gols. Ela foi tricampeã da Eurocopa (1989, 1991 e 1995) e soma incríveis 83 gols em 104 partidas pela seleção da Alemanha.

9 – Linda Medalen (9 gols)

A norueguesa de 53 anos marcou 9 gols nas Copas de 1991, 1995 e 1999. Ela teve papel importante na conquista do Mundial de 1995. A atacante encerrou a carreira em 2006, com 64 gols em 152 jogos pela seleção nacional.

9 – Hege Riise (9 gols)

A ex-atleta de 49 anos marcou 9 gols nas Copas de 1991, 1995, 1999 e 2003, pela Noruega. Ela participou do título em 95 e da conquista do ouro nas Olimpíadas de 2000. Riise encerrou sua carreira internacional com 58 gols em 188 jogos, se tornando uma das três jogadoras a vencer Mundial, Olimpíada e Eurocopa.

9 – Christine Sinclair (9 gols)

A capitã da seleção do Canadá e jogadora do Portland Thorns, dos Estados Unidos, marcou 9 gols nas Copas de 2003, 2007, 2011 e 2015. Ela é segunda maior artilheira de seleções, com 180 gols, atrás apenas da americana Abby Wambach, que tem 184.