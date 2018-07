Pela quarta vez em Copas do Mundo, os espanhóis enfrentaram os anfitriões e acabaram eliminados. Itália, Brasil, Coreia do Sul e Rússia levaram a melhor sobre a seleção europeia em 1934, 1950, 2002 e no Mundial deste ano, respectivamente. Veja abaixo como foram essas eliminações:

1934 – Itália – quartas de final

A Itália do Generalíssimo Franco jogava em casa. A Espanha havia eliminado o Brasil de Leônidas da Silva na estreia do Mundial, que era jogado em fase mata-mata. Nas quartas de final, contra os italianos, empataram por 1 a 1. Como não havia pênaltis, foi disputado um jogo-extra. Os italianos venceram por 1 a 0, com gol do ídolo Giuseppe Meazza.

1950 – Brasil – fase final

Os espanhóis venceram as três partidas na fase inicial e se classificaram para a fase final, que seria disputado em forma de quadrangular. O time estreou empatando com o Uruguai por 2 a 2, mas foi eliminado logo na segunda partida, com derrota de 6 a 1 para o Brasil no Maracanã. Os espanhóis ainda perderiam a terceira partida para a Suécia, por 3 a 1.

2002 – Coreia do Sul – quartas de final

Os espanhóis vencer as três partidas na fase inicial e se classificaram em primeiro no Grupo B. Venceram a Irlanda, nos pênaltis, nas oitavas de final, mas caíram para a Coreia do Sul nas quartas de final. Em jogo com muitas polêmicas da arbitragem, com gols anulados e pênaltis não marcados, houve empate por 0 a 0. Os coreanos passaram nas penalidades por 5 a 3.

2018 – Rússia – oitavas de final

A Espanha venceu o Irã e empatou com Marrocos e Portugal. Classificou-se em primeiro no Grupo B, mas caiu para a Rússia após empate por a 1 a 1 nos 120 minutos e derrota por 4 a 3 nos pênaltis.