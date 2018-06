Copa do Mundo: seleção inglesa pede muro de 6 metros de altura em CT

A seleção inglesa solicitou a construção de um muro de seis metros de altura em volta de seu Centro de Treinamento, em Repina, pequena cidade de 15.000 habitantes a pouco mais de 40 km de São Petersburgo, na Rússia. Pavel Belov, assessor de Esporte da cidade-sede que recebe a Inglaterra, confirmou nesta quarta-feira que o muro ficará pronto antes do início da Copa do Mundo.

A Fifa não tem regra que obrigue os russos a atender o pedido dos ingleses, mas vão construir o muro mesmo assim. Segundo a agência italiana Ansa, o motivo da solicitação surgiu por causa do clima de tensão entre Inglaterra e Rússia após o envenenamento do espião russo Sergei Skripal no Reino Unido.

O canal de televisão RT, da Rússia, divulgou que o pedido da federação inglesa foi apenas para evitar que espionassem os treinos e táticas implantadas pelo técnico da seleção, Gareth Southgate.