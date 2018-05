Copa do Mundo: Salah poderá jogar daqui a três ou quatro semanas

O atacante Mohamed Salah, do Liverpool, chegou à Espanha nesta terça-feira para dar início ao processo de tratamento de um entorse no ombro. O egípcio não deu entrevista, mas Rubén Pons, fisioterapeuta do clube, afirmou que, por enquanto, o prazo de retorno do jogador é de ‘três a quatro semanas’.

“Já planejamos o tratamento e nos juntaremos à seleção no dia 9. Salah está muito triste com o que aconteceu, mas está focado na recuperação e em quando estará preparado. Ele vai definir o tempo de recuperação. Por enquanto, será de três a quatro semanas, mas tentaremos reduzir o prazo”, declarou o fisioterapeuta ao jornal espanhol Marca.

Salah sofreu a lesão em uma disputa de bola com o zagueiro Sérgio Ramos, do Real Madrid, durante a final da Liga dos Campeões da Europa. O jogador tenta se recuperar a tempo de participar da estreia da seleção do Egito na Copa do Mundo, no dia 15 de junho, contra o Uruguai.