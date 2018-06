Copa do Mundo: lesionado, Mohammed Salah está na lista final do Egito

O técnico argentino Héctor Cúper anunciou nesta segunda-feira a lista definitiva da seleção egípcia para a Copa do Mundo da Rússia, com a presença do atacante Mohammed Salah, que lesionou o ombro esquerdo na final da Liga dos Campeões, em 26 de maio. Estima-se que seu retorno aos gramados ocorra dia 19, contra a seleção russa.

O Egito está no grupo A, com a anfitriã Rússia, a Arábia Saudita e o Uruguai. A estreia no Mundial será em 15 de junho diante dos uruguaios.

Confira a lista de convocados do Egito para a Copa do Mundo:

Goleiros

1 – Essam El-Hadary – Taawoun (Arábia Saudita)

16 – Sherif Ekramy – Al Ahly (Egito)

23 – Mohamed El-Shennawi – Al Ahly (Egito)

Defensores

2 – Ali Gabr – West Bromwich (Inglaterra)

3 – Ahmed Elmohamady – Aston Villa (Inglaterra)

4 – Omar Gaber – Los Angeles FC (EUA)

6 – Ahmed Hegazi – West Bromwich (Inglaterra)

7 – Ahmed Fathy – Al Ahly (Egito)

12 – Ayman Ashraf – Al Ahly (Egito)

13 – Mohamed Abdel-Shafy – Al Fateh (Arábia Saudita)

15 – Mahmoud Hamdy – Zamalek (Egito)

20 – Saad Samir – Al Ahly (Egito)

Meias

5 – Sam Morsy – Wigan (Inglaterra)

8 – Tarek Hamed – Zamalek (Egito)

11 – Mahmoud Kahraba – Ittihad Jeddah (Arábia Saudita)

14 – Ramadan Sobhi – Stoke City (Inglaterra)

17 – Mohamed Elneny – Arsenal (Inglaterra)

18 – Shikabala – Al Raed (Arábia Saudita)

19 – Abdallah Said – KuPS (Finlândia)

21 – Trézéguet – Kasimpasa (Turquia)

22 – Amr Warda – Atromitos (Grécia)

Atacantes

9 – Marwan Mohsen – Al Ahly (Egito)

10 – Mohamed Salah – Liverpool (Inglaterra)