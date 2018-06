Copa do Mundo: Fred fica fora de treino e preocupa a seleção brasileira

O meia Fred não participou do último treino da seleção brasileira no CT do Tottenham, na área de de Londres, na manhã desta sexta-feira. A delegação embarca no fim da tarde para Viena, local do amistoso com a Áustria, no próximo domingo. A CBF não deu detalhes sobre a contusão no tornozelo direito do jogador e se limitou a informar que o atleta recém-contratado pelo Manchester United prosseguiu o trabalho de fisioterapia.

Fred se machucou no treino da tarde de quinta-feira, ao ser atingido por Casemiro em uma disputa de bola. Ao receber a pancada, mesmo mancando bastante, ele ainda tentou prosseguir no treinamento. “Não sei a intensidade da dor, mas não vamos perder a concentração, continuem”, gritou Tite. Mas após alguns minutos, sem suportar, Fred caiu no gramado. Atendido pelos médicos, imediatamente iniciou o trabalho com gelo, ainda no banco de reservas.

Na quinta-feira, o médico-chefe da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, falou sobre a lesão. “É precoce fazer qualquer diagnóstico antes das primeiras 24 horas”. No entanto, não houve informação sobre o tratamento e se há risco de o jogador não disputar a Copa do Mundo.