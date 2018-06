Copa do Mundo: Fifa divulga abertura oficial de jogos de TV

A Fifa divulgou o vídeo da abertura oficial de televisão dos jogos da Copa do Mundo da Rússia nesta sexta-feira, em suas redes sociais. O material conta com imagens de jogadores das seleções que já foram campeãs mundiais. Pelé aparece no clipe representando a seleção brasileira.

Segundo a Fifa, os detalhes do vídeo foram baseados em elementos que representam a riqueza da cultura russa, como os Ovos Imperiais de Fabergé. Dentro de cada painel apresentado no clipe, há a presença de jóias em que são projetadas imagens de grandes jogadores do Brasil, Alemanha, Argentina, Espanha, França, Itália, Inglaterra e Uruguai, todas campeãs mundiais.

A Copa do Mundo terá início no dia 14 de junho. O jogos de abertura será entre Rússia, anfitriã do Mundial, e Arábia Saudita. A seleção brasileira estreia no dia 17, contra a Suíça.