Copa do Mundo feminina tem mais da metade dos ingressos vendidos

A organização da Copa do Mundo da França de futebol feminino informou, nesta quinta-feira, 18, que mais da metade da carga total de ingressos foi vendida. O torneio começa daqui a cinquenta dias. Cerca de 720.000 entradas foram compradas por torcedores de vários países.

A Fifa e o comitê organizador local também anunciaram que sete jogos da competição estão com os ingressos esgotados. Todos os bilhetes para a partida de abertura, entre França e Coreia do Sul, em 7 de junho, as duas semifinais (2 e 3 de julho) e a final (7 de julho), em Lyon, foram comprados.

Na fase de grupos, apenas os ingressos para o confronto entre Holanda e Camarões, no dia 15 de junho, Nigéria e França, no dia 17, e Suécia e Estados Unidos, no dia 20 de junho, estão esgotados. As entradas para os jogos da seleção brasileira feminina ainda estão disponíveis.

A França sedia a Copa feminina pela primeira vez, com partidas disputadas em nove cidades diferentes. O Brasil está no grupo C e estreia contra a Jamaica, em 9 de junho, às 11h30 (de Brasília). Itália e Austrália também fazem parte do grupo.

(Com AFP)