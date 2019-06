Copa do Mundo feminina tem as 3 maiores goleadas de todos os Mundiais

Em sua oitava edição em andamento, a Copa do Mundo feminina registrou a maior goleada da história de todos os Mundiais, incluindo os masculinos, em vitória dos Estados Unidos sobre a Tailândia por 13 a 0 na cidade de Reims, na França. O Mundial feminino tem, além dessa, as outras duas maiores goleadas das Copas.

Entre os homens, a maior vitória aconteceu em 1982, quando a Hungria venceu El Salvador por 10 a 1. Veja abaixo a lista das dez maiores goleadas em Copas do Mundo, masculina e feminina:

1ª – Estados Unidos 13 x 0 Tailândia (Reims, França, 11 de junho de 2019) – Mundial feminino

Maior goleada das Copas teve cinco gols da atacante Alex Morgan.

2ª – Alemanha 11 x 0 Argentina (Xangai, China, 10 de setembro de 2007) – Mundial feminino

A Alemanha foi campeã naquele ano e estreou na Copa do Mundo com goleada contra a Argentina. Prinz, Lingor e Smisek marcaram três gols cada.

3ª – Alemanha 10 x 0 Costa do Marfim (Ottawa, Canadá, 7 de junho de 2015) – Mundial feminino

A Alemanha iniciou aquela Copa contra a estreante Costa do Marfim e venceu por goleada, com três gols de Sasic e Mittag. A Alemanha foi quarta colocada naquela Copa.

4ª – Suíça 10 x 1 Equador (Vancouver, Canadá, 12 de junho de 2015) – Mundial feminino

A Suíça estava em seu primeiro Mundial. O Equador também. Na segunda rodada as seleções se enfrentaram e as europeias golearam as sul-americanas. Humm e Bachmann marcaram três gols cada. A suíças chegaram até as oitavas de final daquele torneio.

4ª – Hungria 10 x 1 El Salvador (Elche, Espanha, 15 de junho de 1982) – Mundial masculino

Na primeira rodada daquela Copa, a estreante El Salvador não foi páreo pela experiente seleção do Leste Europeu. Kiss marcou três gols naquela partida. A Hungria não passou na primeira fase daquele torneio.

6ª – Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (Zurique, Suíça, 17 de junho de 1954) – Mundial masculino

A seleção magiar estreou naquela Copa contra a Coreia do Sul, que fazia seu primeiro Mundial. Kocsis, artilheiro daquele Mundial, fez três gols no torneio. A Hungria foi vice-campeã do torneio.

6ª – Iugoslávia 9 x 0 Zaire (Gelsenkirchen, Alemanha, 18 de junho de 1974) – Mundial masculino

Foi a segunda partida das duas equipes naquele Mundial. A estreante seleção do Zaire, hoje República Democrática do Congo, foi goleada pela seleção do Leste Europeu. Bajevic fez três gols na partida. A Iugoslávia foi eliminada na segunda fase.

8ª – Suécia 8 x 0 Japão (Foshan, China, 19 de novembro de 1991) – Mundial feminino

No primeiro Mundial, Suécia e Japão se enfrentaram na segunda rodada, com goleada para as suecas. Videkull e Andelen marcaram dois gols cada. A Suécia foi a terceira colocada naquele torneio.

8ª – Noruega 8 x 0 Nigéria (Karlstad, Suécia, 6 de junho de 1995) – Mundial feminino

A seleção norueguesa estreou no Mundial jogando contra a Nigéria e venceu com facilidade. Sandberg marcou três gols. A Noruega foi campeão naquele ano.

8ª – Suécia 8 x 0 Cuba (Antibes, França, 12 de junho de 1938) – Mundial masculino

Nas quartas de final daquela Copa, a experiente seleção sueca goleou a surpreendente seleção cubana. Andersson e Wetterström marcaram três gols cada. A Suécia foi quarta colocada no torneio.

8ª – Uruguai 8 x 0 Bolívia (Belo Horizonte, Brasil, 2 de julho de 1950) – Mundial masculino

Campeão mundial em 1930, o Uruguai fez apenas um jogo da primeira fase, contra a Bolívia, e venceu por goleada. Míguez fez três gols. O Uruguai foi campeão do torneio.

8ª – Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (Sapporo, Japão, 1° de junho de 2002) – Mundial masculino

Na estreia da Copa do Mundo, a Alemanha goleou a seleção asiática, com três gols de Miroslav Klose, maior artilheiro das Copas masculinas. A Alemanha foi vice-campeã naquele ano.