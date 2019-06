Copa do Mundo Feminina: Suécia e EUA vão às quartas de final

A Copa do Mundo de Futebol Feminino já tem três dos quatro confrontos de quartas de final definidos. A seleção dos Estados Unidos venceu a Espanha com dificuldades nesta segunda-feira, 24, por 2 a 1 e enfrentará a França, que eliminou o Brasil. Já a Suécia despachou a seleção canadense por 1 a 0 e jogará contra a Alemanha na próxima fase. O último jogo definido será entre Noruega e Inglaterra.

Os Estados Unidos somaram sua quarta vitória no torneio e mantiveram a campanha de 100% de aproveitamento. O triunfo na tarde desta segunda na cidade de Reims, no entanto, não foi tão fácil quanto os da fase de grupos, quando chegaram a vencer a Tailândia por 13 a 0. As americanas precisaram de dois pênaltis – convertidos pela atacante Megan Rapinoe – para superar a sólida defesa da Espanha, que diminuiu com a atacante Jennifer Hermoso.

A Suécia bateu a seleção canadense, em Paris, também com dificuldades. Em partida equilibrada e de poucas chances de gol, a atacante Stina Blackstenius abriu o placar no início do segundo tempo, mas quem decidiu a partida foi a goleira Hedvig Lindahl, que pegou um pênalti. O Canadá pressionou até o final da partida, mas não conseguiu o empate.