A Copa do Mundo começou. Quem você quer que vença? VEJA preparou uma ferramenta especial: molduras virtuais com as 32 equipes que disputam o mundial, para que os torcedores declarem seu time favorito nas redes sociais.

Acompanhe no tutorial abaixo todo o passo a passo para deixar a Copa mais animada:

Foto de perfil do Facebook

Para mostrar na foto de perfil a sua equipe preferida, basta entrar neste link e escolher seu time.

Linha do tempo e Stories no Facebook

Você também pode simplesmente compartilhar uma imagem no seu Stories ou na linha do tempo com as nossas molduras. Basta seguir os seguintes passos:

Abra o seu Facebook e clique no ícone da máquina fotográfica Selecione a varinha mágica Escolha a moldura com a sua seleção favorita Pronto! Agora é só tirar a foto e compartilhar sua torcida com todos os seus amigos

Nos links abaixo você pode ir direto para a moldura da seleção que deseja. Lembrando que você pode compartilhar a equipe que quer que ganhe todo o campeonato ou apenas o jogo do dia. (Importante: os links só valem para celular; não funcionam em desktop).

Alemanha

Arábia Saudita

Argentina

Austrália

Bélgica

Brasil

Colômbia

Coreia do Sul

Costa Rica

Croácia

Dinamarca

Egito

Espanha

França

Inglaterra

Irã

Islândia

Japão

Marrocos

México

Nigéria

Panamá

Peru

Polônia

Portugal

Rússia

Senegal

Sérvia

Suécia

Suíça

Tunísia

Uruguai