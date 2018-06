A Fifa elegeu o meia Denis Cheryshev como o melhor jogador da partida de abertura da Copa do Mundo de 2018, realizada nesta quinta-feira, no Estádio Lujniki. O meia saiu do banco e marcou dois golaços que ajudaram a seleção da Rússia a golear a Arábia Saudita por 5 a 0 na primeira rodada do Grupo A.

Cheryshev foi revelado pelo Real Madrid, mas só ganhou destaque no Villarreal, em 2015, chamando a atenção dos madrilenhos, que o recontrataram no final da temporada. Entretanto, o retorno do russo não saiu da forma esperada, nem para ele e nem para o Real Madrid. Suspenso por acumular três cartões amarelos na edição anterior da Copa do Rei, Cheryshev deveria cumprir um jogo de suspensão pelo Real na competição, mas foi escalado para a estreia do clube contra o Cádiz. Por causa da escalação irregular, o clube espanhol foi eliminado da competição.

Após ser pivô da eliminação do Real Madrid, Cheryshev caiu no esquecimento e só disputou mais cinco partidas pelo clube, até ser liberado para o Valencia. Desde então, Cheryshev fez temporadas discretas e acabou sendo recontratado pelo Villarreal. Apesar da pouca visibilidade, continuou sendo convocado, mas foi pouco utilizado pela seleção russa. Isso até ter uma grande chance nesta quinta-feira, no maior palco do futebol, a Copa do Mundo.

O meia entrou aos 24 minutos do primeiro tempo no lugar do lesionado Alan Dzagoev, um dos principais nomes da Rússia, e aproveitou a oportunidade marcando o segundo e o quarto gols da seleção russa, os dois mais bonitos da partida.