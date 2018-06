A Croácia perdeu uma opção ofensiva para a sequência da Copa do Mundo. De acordo com o site local 24sata, o atacante Nikola Kalinic foi cortado pelo técnico Zlatko Dalic por ter se recusado a entrar em campo aos 40 minutos do segundo tempo do duelo com a Nigéria, no último sábado, quando os europeus derrotaram os africanos por 2 a 0 em Kaliningrado.

Ainda segundo o site croata, o jogador, que defende o Milan, da Itália, havia justificado a recusa alegando dores nas costas, o que não teria convencido o treinador. Após o triunfo sobre os africanos, Dalic afirmou que a partida havia terminado sem lesionados, mas “com um problema”.

Nesta segunda-feira, o comandante concederá uma entrevista coletiva para comunicar oficialmente a dispensa do atleta. Sem poder mais trazer um substituto, o treinador seguirá com a equipe dispondo de apenas 22 atletas.

Com três pontos ganhos, a Croácia lidera o Grupo D do Mundial, que ainda tem Argentina e Islândia, além da Nigéria. O próximo compromisso da seleção está marcado para esta quinta-feira, às 15 horas (de Brasília), diante do time liderado por Messi, em Níjni Novgorod.