Copa do Mundo: Alemães se desentendem em treino da seleção

Dois defensores da seleção alemã se desentenderam na Itália, no treino do time que disputará a Copa do Mundo da Rússia. O zagueiro do Chelsea, Rudiger e o lateral e volante Kimmich, do Bayern de Munique, discutiram e tiveram que ser separados pelo auxiliar técnico do time, Miroslav Klose.

Kimmich controlava a bola, mas foi derrubado por Rudiger. O jogador do Bayern, após alguns segundos no gramado, levantou-se bravo e encarou o zagueiro. Ambos ficaram durante um tempo com as testas encostadas até a chegada de Klose.

A Alemanha enfrenta a Áustria em amistoso no dia 2, na cidade de Klagenfurt (Áustria), e a Arábia Saudita, no dia 8, em Munique. A atual campeã do mundo estreia na Copa no dia 14, contra o México, em Moscou.