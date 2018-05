Copa do Mundo: 52% dos brasileiros acreditam no hexa em 2018, diz pesquisa

Pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT) e divulgada nesta segunda-feira, tratou, além de política, das expectativas dos brasileiros para a Copa do Mundo de 2018. E o resultado é que a maioria dos entrevistados – 51,9% do total – acreditam na conquista do hexacampeonato da seleção brasileira na Rússia.

Depois da equipe de Tite, a seleção alemã, algoz do Brasil em 2014, é a segunda considerada mais propensa a ganhar o torneio, com a aposta de 8,1%. Na sequência, aparecem a arquirrival Argentina (1,3%), os vencedores de 2010, Espanha (1,0%), a França (0,9%), Portugal (0,4%) e a Inglaterra (0,3%).

Demais seleções, somadas, foram citadas por 1,3%. Outros 34,7% não sabem ou não responderam à questão “Na sua opinião, qual seleção vencerá a Copa do Mundo 2018?”. A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas. A margem de erro é de 2,2% para mais ou para menos e o índice de confiança é de 95%¨.

Os pesquisadores também buscaram sondar o interesse dos brasileiros na competição. Do total, 57,7% disseram estar muito (27%) ou pouco (30%) interessados na Copa do Mundo, número que cresce para 63,9% quando a questão passa a ser a intenção de acompanhar os jogos.

Sobre o meio em que os entrevistados vão acompanhar aos jogos, a televisão domina de forma maciça. Os que pretendem assistir pela TV são 96,8%, contra 1,7% pela internet, 0,3% pelo rádio, 0,1% pelo jornal, 0,1% por “outros”. Os que não sabem ou não responderão são 1,0% do total.