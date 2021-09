Copa do Catar forçará pausa e afetará calendário da Premier League

O calendário da Premier League, competição nacional mais badalada do mundo, será severamente afetado pela realização da próxima Copa do Mundo do Catar, em 2022. De acordo com o jornal inglês The Sun, na próxima temporada (2022/23), as vinte equipes que compõem a elite do futebol local terão uma pausa de seis semanas, programada inicialmente entre 13 de novembro de 26 de dezembro.

A competição começará em 6 de agosto. Para suprir a longa pausa, está previsto o início antes do habitual e o acréscimo de partidas no meio de semana. O torneio também terá o seu término estendido.

Na última temporada, ainda por influência da longa paralisação pela pandemia do novo coronavírus, a Premier League iniciou somente em 12 de setembro. Já nesta, com as férias dos atletas normalizadas novamente, começou em 13 de agosto e tem encerramento previsto para 22 de maio de 2022.

Com a Copa do Mundo, o calendário da competição local deve se estender até os últimos dias de maio de 2023 e, consequentemente, a final da FA Cup, uma das tradicionais taças do país, acontecerá somente em junho do mesmo ano.

O cronograma ainda passa por revisões e precisa ser aprovado pela maioria dos clubes. De acordo com a reportagem, eles devem solicitar alterações uma vez que o novo calendário impedirá na realização de pré-temporadas em outros países, muito comuns nos últimos anos, principalmente nos Estados Unidos.

Os dirigentes, no entanto, reconhecem que não há outro meio para viabilizar o campeonato e que qualquer posição contrária pode significar reacender um problema de relacionamento, estremecido pela questão da Superliga Europeia, projeto encabeçado por 12 importantes clubes do continente, seis deles do pais, o chamado Big Six composto por Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester City, Manchester United e Liverpool.

