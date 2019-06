Copa do Brasil terá clássico mineiro entre Atlético e Cruzeiro nas quartas

Foi realizado na tarde desta segunda-feira, 10, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil e o chaveamento até a final da competição. No sorteio, ficou definido que o clássico mineiro entre Atlético-MG e Cruzeiro acontecerá logo nessa etapa do campeonato.

O vencedor do clássico mineiro enfrentará na semifinal o vitorioso do confronto entre Internacional e Palmeiras, que foram definidos na sequência.

Os outros dois jogos das quartas de final serão entre Bahia x Grêmio e Athletico-PR x Flamengo. Os vencedores desse jogo farão a outra semifinal.

Após o sorteio dos confrontos, a CBF definiu os mandos de campo das quartas de final do torneio. Atlético-MG, Bahia, Flamengo e Internacional decidirão as vagas para a fase semifinal em seus estádios.

Os jogos das quartas de final estão marcados para os dias 10 e 17 de julho, logo após o término da Copa América.

Jogos das quartas de final da Copa do Brasil (clube à esquerda faz a segunda partida como mandante)

Bahia x Grêmio

Flamengo x Athletico-PR

Atlético-MG x Cruzeiro

Internacional x Palmeiras