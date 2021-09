Copa do Brasil tem nordestino na semi pela primeira vez em 10 anos

As semifinais da Copa do Brasil estão definidas. Após a disputa de três jogos de volta na noite desta quarta-feira, 15, as últimas vagas foram preenchidas por Flamengo, Fortaleza e Atlético Mineiro – o Athletico Paranaense já havia assegurado classificação ao eliminar o Santos na terça, 14. Entre os destaques, o favoritismo de Flamengo e Atlético Mineiro, que também estão na semifinal da Libertadores, e a melhor campanha de um clube nordestino em dez anos.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Não é absurdo algum dizer que Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, é candidato ao melhor trabalho da temporada. Responsável por uma equipe intensa, com o quarto melhor ataque e a quarta colocação do Campeonato Brasileiro, o argentino levou a equipe ao melhor resultado em uma Copa do Brasil.

Além disso, conduziu um clube nordestino à semifinal, fase que havia sido alcançada pela última vez em 2011 por uma equipe da região – o rival Ceará, em 2011, eliminado pelo Coritiba na ocasião.

A classificação do Fortaleza deixou para trás o São Paulo. Após um empate heroico por 2 a 2 no Morumbi, com dois gols nos minutos finais, o time da capital cearense dominou o clube paulista jogando no Castelão: 3 a 1. Para rivalizar com os treinados por Vojvoda, está o Atlético Mineiro, que chegou à semifinal eliminando o Fluminense, com duas vitórias.

Continua após a publicidade

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!

Líder isolado do Brasileiro – sete pontos a frente do Palmeiras, segundo colocado -, o Atlético terá testado o poder de decisão na Copa do Brasil e, também, da Libertadores. Pela competição sul-americana, a equipe enfrenta o Palmeiras, nos dias 21 e 28 de setembro, enquanto terá um turno todo pela frente no Brasileiro e os confrontos pela Copa do Brasil.

Do outro lado da chave, estão Athletico e Flamengo. Nos últimos anos, o clube paranaense virou nome recorrente nas fases mais agudas da competição e chegou a este estágio após ganhar do Santos, dentro e fora de casa.

Os cariocas, por outro lado, buscam reencontrar a Copa do Brasil, competição que não vencem desde 2013. O rubro-negro cravou vaga na semifinal após dominar o Grêmio. Assim como o Atlético, terá uma maratona de decisões pela frente.

As semifinais do torneio serão disputadas nos dias 20 e 27 de outubro. A final está agendada para os dias 8 e 12 de dezembro.