Copa do Brasil: sem Bruno Henrique, Flamengo busca vaga contra o Athletico

Flamengo e Athletico Paranaense decidem nesta quarta-feira, 17, a partir das 21h30, no Maracanã, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. O confronto está totalmente aberto depois de um empate em 1 a 1 no primeiro jogo das quartas de final. O jogo será transmitido em TV aberta pela Rede Globo (para os estados do Rio de Janeiro, Paraná, Distrito Federal, Espírito Santo, Santa Catarina e todos da regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste) e também em TV fechada por SporTV e Premiere.

O clube carioca sofreu uma baixa importante nesta manhã: o atacante Bruno Henrique, que, lesionado, está fora da lista de jogadores relacionados pelo técnico Jorge Jesus. Ele torceu o tornozelo direito no último domingo, na goleada por 6 a 1 sobre o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. E embora esteja realizando tratamento desde então, segue reclamando de dores.

Sem Bruno Henrique, Vitinho é o favorito a receber uma chance no ataque do Flamengo no confronto com o Athletico-PR – foi ele, inclusive, que o substituiu durante o confronto com o Goiás no fim de semana. E Lincoln é a outra opção para Jorge Jesus. Quem vencer o duelo no Maracanã estará garantido nas semifinais da Copa do Brasil. E nova igualdade levará a definição do confronto para a disputa de pênaltis.

Prováveis escalações:

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e Renê (Trauco); Willian Arão; Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Vitinho e Gabriel. Técnico: Jorge Jesus.

Athetico Paranaense: Santos; Jonathan, Léo Pereira, Robson Bambu, Márcio Azevedo; Wellington (Lucho), Bruno Guimarães, Nikão, Rony, Marcelo Cirino; Marco Ruben. Técnico: Tiago Nunes