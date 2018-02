Copa do Brasil: São Paulo vence CRB e encaminha vaga

O São Paulo afastou um pouco a crise, após três partidas sem vitória, ao vencer nesta quarta-feira o CRB por 2 a 0 no estádio do Morumbi, pela terceira fase da Copa do Brasil. Mesmo perdendo um pênalti e jogando um futebol que não encantou, o time paulista abriu boa vantagem para o jogo de volta.

Logo aos cinco minutos, o árbitro Leandro Vuaden marcou a penalidade máxima em cima de Hudson. Na cobrança, Cueva chutou para fora. O jogo seguiu tecnicamente fraco até os 34 minutos, quando Éder Militão foi ao fundo na direita e cruzou para trás. A bola desviou em Cueva e chegou em Valdívia, que sozinho bateu no canto direito rasteiro do goleiro João Carlos e abriu o placar. Aos 41, Éder Militão voltou a se destacar. Arrancou de trás, tabelou com Cueva, recebeu e marcou.

Aos seis minutos da segunda etapa, o São Paulo teve uma falta perigosa ao seu favor e o torcedor clamou pelo goleiro Jean, que fazia sua estreia. Em 2017, ele ficou famoso por cobrar faltas e pênaltis no Bahia, mas nesta quarta, parou no meio de campo e viu Cueva cobrar com categoria no travessão do goleiro João Carlos. O time paulista seguiu mais perigoso na segunda etapa, mas não conseguiu marcar novo gol.

Agora, CRB e São Paulo decidem a vaga para a quarta rodada da Copa do Brasil no dia 14, também quarta-feita, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O time paulista pode até perder por um gol de diferença.