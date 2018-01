Copa do Brasil: São Paulo, Fluminense e Inter estreiam dia 31

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira as datas e horários dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil, que terá as estreias de São Paulo, Internacional e Fluminense no dia 31 de janeiro. Os confrontos, definidos em partida única, serão disputados entre os dias 30 de janeiro (com dois jogos) e 7 de fevereiro. Ao todo, serão 40 partidas na fase inicial do torneio.

Buscando o primeiro título da Copa do Brasil em sua história, o São Paulo enfrenta o Madureira às 21h45. Campeão em 2007, o Fluminense enfrenta a Caldense, de Minas Gerais, às 19h30. No mesmo horário, o Internacional, que conquistou o torneio em 1992, joga com o Boavista.

A tabela completa da primeira fase

Terça-feira, 30 de janeiro

20 horas

Vitória da Conquista x Boa Esporte

21h30

Caxias x Atlético-PR

Quarta-feira, 31 de janeiro

16 horas

Tubarão x América-RN

Aimoré x Cuiabá

18 horas

Real Ariquemes x Londrina

19h30

Boavista-RJ x Internacional

Caldense x Fluminense

20h30

Uberlândia x Ituano

21h30

Novoperário x Salgueiro

Interporto x Juventude

Independente-PA x Sampaio Corrêa

Floresta x Botafogo-PB

Itabaiana x Joinville

Cordino x Náutico

Treze x Figueirense

21h45

Madureira x São Paulo

22h30

Fluminense-BA x Santa Cruz

Quinta-feira, 1 de fevereiro

19h15

URT Patos-MG x Paraná

21h30

Novo Hamburgo x Paysandu

Nova Iguaçu x Bragantino

Terça-feira, 6 de fevereiro

19h15

Nacional-AM x Ponte Preta

Brasiliense x Oeste

20h30

Inter de Limeira x Rio Branco-AC

21h30

Aparecidense x Botafogo

Quarta-feira, 7 de fevereiro

16 horas

Atlético-ES x Remo

Cianorte x ABC

Ceilândia x Avaí

17 horas

Corumbaense x ASA

19h15

Parnahyba x Coritiba

19h30

São Caetano x Criciúma

Globo x Vitória

Santos-AP x Sport

21h30

Sinop x Goiás

Dom Bosco x CRB

Altos x Atlético-GO

Ferroviário-CE x Confiança

21h45

Atlético-AC x Atlético-MG

Brusque x Ceará

22h30

Manaus x CSA

São Raimundo-RR x Vila Nova