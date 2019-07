Copa do Brasil: Inter e Palmeiras decidem vaga no Sul

Inter e Palmeiras decidem nesta quarta-feira, a partir das 21h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre, uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. No primeiro jogo, em São Paulo, o clube paulista venceu por 1 a 0, o que lhe dá o direito de empatar para avançar. O duelo será transmitido em TV aberta pela TV Globo para os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e em TV fechada por SporTV e Premiere.

O técnico Luiz Felipe Scolari deve escalar o Palmeiras com força máxima. No treino desta terça-feira, 17, na Academia de Futebol, a equipe contou com o retorno de titulares poupados do compromisso do último fim de semana, contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro: os zagueiros Luan e Gustavo Gómez, os volantes Felipe Melo e Bruno Henrique e o meia Lucas Lima devem.

Enquanto o Palmeiras é líder invicto do Brasileirão, o Inter vive uma temporada bem mais instável. A equipe comandada por Odair Hellmann perdeu seus últimos três jogos – Brasil de Pelotas (amistoso), Palmeiras (Copa do Brasil) e Athletico-PR (Brasileiro). E a sequência da equipe gaúcha é complicada, já que após o duelo com o Palmeiras, terá pela frente o rival Grêmio, no sábado, e depois o Nacional-URU, pela Libertadores.

A tendência é que o Inter escale uma equipe bastante ofensiva, com um trio de estrangeiros na frente: o ídolo argentino Andrés D’Alessandro, o uruguaio Nico López e o peruano Paolo Guerrero.

Prováveis escalações:

Inter: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Patrick e D’Alessandro; Nico López e Paolo Guerrero.​ Técnico: Odair Hellmann

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson. Técnico: Luiz Felipe Scolari

(com Estadão Conteúdo)