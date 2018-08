Copa do Brasil: no Pacaembu, Palmeiras busca a semi contra o Bahia

O Palmeiras recebe o Bahia no Pacaembu nesta quinta-feira, a partir das 19h15 (de Brasília), pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. As duas equipes empataram em 0 a 0 no primeiro jogo, na Arena Fonte Nova. Um novo empate, mesmo que com gols, levará a partida para os pênaltis.

Sob comando do experiente técnico Luiz Felipe Scolari, o Palmeiras passa por nova fase, venceu duas das três partidas que disputou no retorno ao clube paulista, incluindo importante vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. No Brasileirão, o clube tenta se aproximar dos primeiros colocados.

Para evitar eliminação, o Bahia conta com o meia Zé Rafael, principal jogador da equipe, e alvo do Palmeiras para a próxima temporada. O clube baiano divide atenções com disputa para se afastar da zona de rebaixamento do Brasileirão, oitavas de final da Copa Sul-Americana e a decisão das quartas da Copa do Brasil nesta quinta.