Copa do Brasil: mudança na regra classifica Atlético-MG

Desde sua criação, em 1989, a Copa do Brasil utilizava regra do gol marcado fora de casa como critério desempate. Por exemplo, caso um clube perdesse no estádio do adversário por 2 a 1, mas vencesse em casa por 1 a 0, se classificaria, por ter feito mais gols como visitante. Neste ano, porém, o critério mudou e o Atlético-MG foi o primeiro a se beneficiar da mudança.

Disputando a terceira fase contra o Figueirense, o clube mineiro venceu por 1 a 0 na primeira partida, no Orlando Scarpelli, Santa Catarina. Nesta quarta, no Independência, em Belo Horizonte, saiu perdendo com gol de Zé Antônio, mas empatou com Ricardo Oliveira, ainda no primeiro tempo. Jorge Henrique fez mais um e garantiu a vitória catarinense por 2 a 1.

Esse resultado, até 2017, eliminaria o Atlético. Com as novas regras, a partida foi para os pênaltis e com os defesas de Victor nos chutes Jorge Henrique e Diego Renan, a equipe mineira venceu por 4 a 2 e se classificou para a quarta e última fase antes das oitavas de final.

Apesar da mudança de regras, essa foi a única partida desta fase, até o momento, decidida nas penalidades. Ainda restam cinco jogos para que sejam conhecidos os 10 classificados. A nova regra será mantida em todas as fases desta edição.

Terceira fase da Copa do Brasil

28 de fevereiro

Náutico 2 x 1 Cuiabá

Bragantino 1 x 0 Vitória

Ponte Preta 0 x 0 Sampaio Corrêa

São Paulo 2 x 0 CRB

Goiás 1 x 0 Coritiba

Ferroviário 1 x 1 Vila Nova

Atlético-PR 0 x 0 Ceará

Figueirense 0 x 1 Atlético-MG

1 de março

Fluminense 1 x 2 Avaí

Internacional 2 x 0 Cianorte

14 de março

Coritiba 1 x 1 Goiás

Cianorte 0 x 2 Internacional

CRB 0 x 3 São Paulo

Cuiabá 0 x 1 Náutico

Atlético-MG (4) 1 x 2 (2) Figueirense

15 de março

19h15 – Sampaio Corrêa x Ponte Preta

19h15 – Vitória x Bragantino

20h30 – Vila Nova x Ferroviário

21h30 – Avaí x Fluminense

21h30 – Ceará x Atlético-PR