Copa do Brasil: Inter e Atlético-MG jogam fora de casa

O Internacional disputa o jogo da segunda fase da Copa do Brasil em Belém, contra o Remo no Mangueirão, às 19h30 (de Brasília) desta quarta-feira. Mais tarde, às 21h45, o Atlético-Mineiro enfrenta o Botafogo-PB no Almeidão, em João Pessoa.

Diferente da primeira fase, o empate não dá mais a classificação ao time visitante. Os mandos de campo foram decididos em sorteio na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a igualdade no placar leva a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

O time gaúcho, que eliminou o Boavista na primeira fase, vem de três jogos sem derrota e lidera o Campeonato Gaúcho. Já o Remo passou pelo Atlético-ES na fase inicial, mas ainda não conseguiu embalar no Campeonato Paraense.

Na Paraíba, o Atlético-MG precisa começar uma nova história na temporada. Depois de quase cair diante do Atlético-AC, o clube dispensou o técnico Osvaldo de Oliveira e agora é treinado pelo interino Thiago Largh, que liderou o time na vitória de 3 a 0 sobre o América-MG no último final de semana. O Botafogo-PB segue invicto na temporada e eliminou o Floresta-CE na primeira fase.