Copa do Brasil: Flamengo e Grêmio lutam para avançar à semi

O Flamengo enfrenta o Grêmio no Maracanã nesta quarta-feira, a partir das 21h45 (de Brasília), pela segunda partida das quartas de final da Copa do Brasil. Em duelo parelho, as duas equipes ficaram no empate em 1 a 1 na primeira partida, realizada na Arena do Grêmio.

Apesar do gol marcado fora de casa, o Flamengo não terá vantagem de um empate em 0 a 0 no Maracanã, devido à suspensão do critério de desempate. O clube carioca precisa vencer para avançar, assim como o Grêmio. Caso haja empate, a vaga nas semifinais será decidida em uma disputa de pênaltis.

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo mantém uma campanha de regularidade nas três competições que disputa, mas após a derrota em casa para o Cruzeiro por 2 a 0 nas oitavas da Libertadores, o time volta todas as atenções para a Copa do Brasil. O Grêmio prioriza a Libertadores e a Copa do Brasil em detrimento ao Brasileirão.